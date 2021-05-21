CARETTA CARETTALAR, POŞETLERİ DENİZANASI DİYE YİYOR
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CARETTA CARETTALAR, POŞETLERİ DENİZANASI DİYE YİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) kurucusu Seher Akyol, tam kapanma sonrasında sahilleri dolduranların çöplerini geride bıraktığını belirterek 'Caretta carettalar, sahil ve denizlere atılan poşetleri denizanası sanarak yiyor, bu da...

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) kurucusu Seher Akyol, tam kapanma sonrasında sahilleri dolduranların çöplerini geride bıraktığını belirterek 'Caretta carettalar, sahil ve denizlere atılan poşetleri denizanası sanarak yiyor, bu da ölümlerine sebep oluyor" dedi.

DEKAFOK kurucusu Seher Akyol, kontrollü normalleşme döneminde insanların sıcaktan bunalarak deniz kenarına geldiğini, ancak ayrılırken çöplerini toplamadan gittiğini söyledi. Seher Akyol, geride bırakılan çöplerin doğaya ve caretta carettalara zarar verdiğini aktardı.

Sezon öncesinde sahilleri caretta carettalar için temizlediklerini vurgulayan Akyol, "Sezon boyunca temizlediğimiz sahillerimiz gördüğünüz gibi çöp dolu. Bu çöpler çirkin görselliğin yanı sıra, maalesef carettalarımıza zarar veriyor. Carettalar denizanası sandığı için poşetleri yiyor ve ölümlerine neden oluyor. Kısıtlamalar bittikten sonra insanlar sahillere geldi ve çöplerini bırakıyor. Sizlerden ricam lütfen çöplerinizi yanınızda götürün, nasıl bulduysanız öyle bırakın. Bu bir farkındalık projesi. Doğa, çevre, canlılar adına sahillerde çöp olmamalı" diye konuştu.

CARETTA CARETTALAR, POŞETLERİ DENİZANASI DİYE YİYOR
CARETTA CARETTALAR, POŞETLERİ DENİZANASI DİYE YİYOR
CARETTA CARETTALAR, POŞETLERİ DENİZANASI DİYE YİYOR
CARETTA CARETTALAR, POŞETLERİ DENİZANASI DİYE YİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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