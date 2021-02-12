'Caretta caretta kabuğu ve bufalo boynuzundan takı' operasyonu: 3 gözaltı
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'Caretta caretta kabuğu ve bufalo boynuzundan takı' operasyonu: 3 gözaltı

12.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:34
'Caretta caretta kabuğu ve bufalo boynuzundan takı' operasyonu: 3 gözaltı

KONYA'da, polis operasyonunda, aralarında caretta caretta kabuğu ve bufalo boynuzunun da bulunduğu farklı materyallerden yapılmış 121 tespih, kolye ve bileklik ele geçirildi.

KONYA'da, polis operasyonunda, aralarında caretta caretta kabuğu ve bufalo boynuzunun da bulunduğu farklı materyallerden yapılmış 121 tespih, kolye ve bileklik ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nesli Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye aykırı tespih, kolye ve bileklik yapılıp satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen Meram ve Karatay ilçelerindeki 2 adresteki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, aralarında caretta caretta kabuğu, bufalo boynuzu, kehribarın da bulunduğu farklı metaryellerden yapılma toplam 1724 gram ağrılığında 121 tespih, kolye ve bileklik ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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