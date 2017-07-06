Cardtek'ten Önemli Atama

Lider Ödeme Sistemleri Yazılım şirketi Cardtek First Data Corporation ve ACI Worldwide gibi küresel pazar yapıcı olarak kabul edilen kurumlarda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş olan Paolo Temporiti'yi yönetim ekibine kattı. Sektörde 25 yıllık tecrübeye sahip Temporiti CSO (Chief Sales Officer) olarak uluslararası satış operasyonlarından sorumlu olacak ve şirketin küresel arenada liderlik hedeflerine ulaşmasında rol alacak.

Dünya çapında lider ödeme sistemleri teknolojileri üreten şirketlerinde satış ve iş geliştirme stratejilerine liderlik eden ve sektörde 25 yıllık deneyime sahip olan Temporiti, şirketin ödeme sistemleri çözümleri sunan dünyanın ilk 10 fintech şirketinden biri olma hedefi doğrultusunda tüm satış operasyonlarından sorumlu olacak.

Finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Temporiti, son olarak dünyanın öncü ödeme çözümleri sağlayıcısı First Data Corporation'da Uluslararası Pazarlar İş Geliştirme ve Satış Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alıyordu. 1992 yılında Praxi'de kariyerine başlayan Temporiti, Nomos Ricerca, Computer Associates S.P.A., Sligos ve Byte Software'de ürün yönetimi ve satış alanında çeşitli görevler üstlendi. 1998-2006 yılları arasında bankacılık ve ödeme teknolojileri alanının lider kurumlarından ACI Worldwide'da uluslararası satış operasyonlarından sorumlu oldu. 2006 yılında İtalya Ülke Yöneticisi olarak First Data Corporation'a katılan Temporiti, iki yıllık bir aranın ardından 2008 yılında yeniden şirketin satış yönetim ekibine katıldı ve 2017 yılına dek şirketin uluslararası arenada büyümesinde rol aldı.

Temporiti, Ekonomi alanında master derecesine sahiptir.

