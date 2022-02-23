CARCAVELOS - Portekiz'de engelli bireyler sörf yaparak eğleniyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sörf Derneğine gelen katılımcılar

Eğitmenlerin katılımcılara sörf öncesi ısınma hareketleri yaptırması

SurfAddict'in kurucusu, eski Paralimpik atlet olan Nuno Vitorino ile röportaj

Sörf eğitiminden detaylar

Dernek başkan yardımcısı Teresa Abraços ile röportaj CARCAVELOS - Portekiz'in Carcavelos şehrinde engelli bireylerin sportif aktivitelere katılımını teşvik etmek ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamak amacıyla 2012 yılında kurulan sörf derneği, fiziksel veya diğer engelleri olan kişilere destek oluyor.