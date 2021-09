CaptainFlowers, 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası'nda olmayacak!

Clayton "CaptainFlowers" Raines, resmi canlı yayın kadrosunun bir parçası olmayacağını duyurdu.

LCS yorumcusu Clayton "CaptainFlowers" Raines, 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası için resmi canlı yayın kadrosunun bir parçası olmayacağını duyurdu. CaptainFlowers, bunun kişisel bir karar olduğunu ve Riot'un resmi yayında olmasını istediğini açıkça belirtti.

CaptainFlowers TwitLonger üzerinden yaptığı paylaşımında şu sözlere yer verdi; "Worlds, üzerinde çalıştığınızda her şeyi kapsayan bir etkinliktir ve bir aydan fazla sürer" dedi. "Bütün rutinlerinizi, planlarınızı ve alışkanlıklarınızı geri alır. Program genellikle her şeyi alt üst eder ve Worlds'ün dışında çok fazla bir hayata sahip olmak zordur. Bu değişiklikler bazı insanlar için diğerlerinden daha zor ve ben her zaman iyi uyum sağlayamayan insanlardan biri oldum. 2020'de her şey kapanmadan önce bile, uluslararası etkinlikler canlı yayın yeteneği için büyük ölçüde uzaktı ve benim için her zaman zor oldu."

Liquipedia'ya göre CaptainFlowers, son dört Dünya Şampiyonası resmi yayının bir parçasıydı!

CaptainFlowers paylaşımının devamında; "Baş aşağı programla çok mücadele ediyorum ve her zaman çok yorgun hissediyorum" dedi. Dünyadaki her şeyin şu anki durumuyla, bu sadece daha aşırı hale geliyor. Bu yıl Worlds yaparsam, kendime bakabilme ve sonrasında kendi hedeflerime ilerleyebilme açısından beni gerçekten kötü bir yerde bırakacağına gerçekten inanıyorum."

CaptainFlowers, maçları kişisel akışında yayınlamayı planlıyor. Etkinliği canlı izlemeyecek ve bunun yerine "normal NA saatlerinde uyanacak, sosyal medyayı ve maç sonuçlarını görmezden gelecek, ardından önceki günün maçlarını canlı olarak izleyemeyen herkes için yeniden yayın gösterisi olarak yayınlayacak."

Clayton Raines, resmi yayınının bir parçası olmayacağı için üzgün olan hayranlarından özür diledi. "Umarım bunu yaptığımı anlıyorsunuzdur çünkü bunun bana olumlu bir gelecek için en iyi şansı verdiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Playerbros