Çapa makinesinin altında kalıp, öldü (2) HAYATINI KAYBETTİ Denizli'nin Çameli ilçesinde, ağırlık yapmak için üzerine çıktığı traktörün arkasına takılan çapa makinesinden düşüp, altında kalarak ve ağır yaralanan 16 yaşındaki Harun Şakar, tedaviye alındığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde akşam saatlerinde doktorların yaptığı...

HAYATINI KAYBETTİ Denizli'nin Çameli ilçesinde, ağırlık yapmak için üzerine çıktığı traktörün arkasına takılan çapa makinesinden düşüp, altında kalarak ve ağır yaralanan 16 yaşındaki Harun Şakar, tedaviye alındığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde akşam saatlerinde doktorların yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli),

Kaynak: DHA