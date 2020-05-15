Çapa makinesinin altında kalıp, öldü (2)
HAYATINI KAYBETTİ Denizli'nin Çameli ilçesinde, ağırlık yapmak için üzerine çıktığı traktörün arkasına takılan çapa makinesinden düşüp, altında kalarak ve ağır yaralanan 16 yaşındaki Harun Şakar, tedaviye alındığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde akşam saatlerinde doktorların yaptığı...
15.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 15.05.2020 22:52
HAYATINI KAYBETTİ
Denizli'nin Çameli ilçesinde, ağırlık yapmak için üzerine çıktığı traktörün arkasına takılan çapa makinesinden düşüp, altında kalarak ve ağır yaralanan 16 yaşındaki Harun Şakar, tedaviye alındığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde akşam saatlerinde doktorların yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli),
Kaynak: DHA