Çapa makinesine vücudunu kaptırarak öldü
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Çapa makinesine vücudunu kaptırarak öldü

Çapa makinesine vücudunu kaptırarak öldü
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de İbrahim Kahraman (57), bahçesinde çalışırken, vücudunu çapa makinesinin bıçaklarına kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

DÜZCE'de İbrahim Kahraman (57), bahçesinde çalışırken, vücudunu çapa makinesinin bıçaklarına kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı köyünde meydana geldi. İbrahim Kahraman, bahçesine tohum ekmek için çapa yapmak istedi. Kahraman, çapa makinesini kullandığı sırada vücudunu bıçaklarına kaptırdı. Bahçede bulunanların haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Kahraman'ın cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü. 


Çapa makinesine vücudunu kaptırarak öldü
Çapa makinesine vücudunu kaptırarak öldü
Çapa makinesine vücudunu kaptırarak öldü
Çapa makinesine vücudunu kaptırarak öldü
Çapa makinesine vücudunu kaptırarak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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