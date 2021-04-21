Cante halka arz kodu nedir? Cante Çan 2 halk arz oransal mı, eşit mi?

Cante halka arz kodu nedir? Cante Çan 2 halk arz oransal mı, eşit mi soruları merak ediliyor. Cante Çan 2 hisse fiyatı ne kadar oldu? Çan2 Termik halka arzının Sermaye Piyasası Kruulu (SPK) tarafından da onaylanmasının ardından halka arz işlemleri başladı. 21-22 Nisan tarihlerinde talep toplama tarihleri belirlendi.

Cante halka arz hangi bankada? Cante Çan 2 halka arz işlemleri başladı. Yoğun ilgi gösterilmesi beklenen halka arz işlemleri 21-22 Nisan tarihlerinde tamamlanacak. Hisse almak isteyen vatandaşlar da Cante hisse fiyatı ne kadar sorusuna yanıt arıyor.

ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Çan-2 Termik Santral kaç lot geçer Çan-2 Termik santralin halka arzında 67.590.000 + 6.759.000 (ek satış) Toplam 74.349.000 Lot 289.961.100 TL'lik arz gerçekleştirilecek Dağıtım Türü Olarak ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde değişiklik yapıldı. Dağıtım şekli oransal olarak planlanmıştı. Eşit dağıtım olarak güncellendi. %50'sini yani 33.795.000 adet hisseyi bireysel yatırımcıya dağıtılacak . 131.800.500 TL'lik Pay ise Eşit Olarak Dağıtımı gerçekleştirilecek.

Halka arz Fiyatı: 3.90 ₺

Talep Toplama tarihi: 21-22 Nisan

İşlem Kodu: #CANTE

33.795.000*3.90

Halka arza nasıl katılırım?

Halka arza katılım için yatırım hesabı olması veya aracı kurumlarda hesap açtırmanız yeterli. Talep toplama tarihlerinde halka arz başvurusunda bulunmanız durumunda halka arza katılabilirsiniz.

A-1 Capital

Alan

Ahlatcı

Alnus

Alternatif

Anadolu

ata yatırım

Bizim

Deniz

Dinamik

Osmanlı

Oyak

Phillip

Piramit

Qnb

Ziraat

Gedik

Global

Halk

Icbc

İnfo

İng

İntegral

Investaz

Meksa

Strateji

Şeker

Tacirler

Tera

Ünlü

Vakıf

Yapıkredi

Yukarda belirttiğimiz aracı kurum ve bankalar üzerinden katılım sağlayabilirsiniz.

Şirket Hakkında

Çan2 Termik A.Ş. 2013 yılından bu yana enerji sektöründe, ODAŞ grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Çanakkale ili, Çan ilçesi Yayaköy mevkiinde bulunan santralimiz, 340 MWm/330 MWe kurulu güce sahip ve tamamıyla yerli kömüre (linyit) dayalı olup, 01.08.2018 tarihi itibariyle Bakanlık Kabulü yapılmış ve ticari faaliyete geçmiştir.

Mevcut sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda Santralimizde en avantajlı elektrik üretim yöntemlerinin kullanılması hedeflenmiştir. Ayrıca, Ülkemizde linyit ile elektrik üreten, en yüksek kalorifik değere sahip santraller arasında yer almaktadır.

2019 Mart sonu itibariyle stabil üretime geçen Çan2 Termik Santrali, mevcut baca gazı arıtma sistemleri sayesinde 06.12.2019 tarihinde aldığı Emisyon Çevre İzni ile ülkemizde pulverize yanma teknolojisi ve yerli linyit kömürü kullanarak üretim yapan ve çevre iznine sahip olan tek termik santral konumundadır.

Çan 2 Termik Santrali ortalama 1.404.560.833 kilovatsaat elektrik üretimi ile 386.718 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Çan 2 Termik Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 470.225 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.

Çan-2 Termik Santral kaç lot geçer ?

Peki kaç lot geçebilir?

Son 4 eşit halka arzın katılım oranlarına bakarak şöyle bir değerlendirme yapabiliriz.

Matriks halka arzı kadar bir katılım gelirse yani 689.348 tekil yatırımcı talep gösterdi. Aynı oranda bir talep gelirse

191TL=> Yaklaşık 48 LOT

Tureks halka arzı kadar bir katılım gelirse yani 772.538 tekil yatırımcı talep gösterdi. Aynı oranda bir talep gelirse

170 TL=> Yaklaşık Yaklaşık 44 LOT

Qua Granit halka arzı kadar bir katılım gelirse 846.353 tekil yatırımcı talep gösterdi. Aynı oranda bir talep gelirse

156 TL=> Yaklaşık 40 LOT

Galata wind halka arzı kadar bir katılım gelirse 868.936 tekil yatırımcı talep gösterdi. aynı oranda bir talep gelirse

151 TL=> Yaklaşık 38 LOT