Çantacı anneye Bakan Selçuk'tan çiçek

MUŞ'ta, 8 çocuğuyla kurdukları atölyede çanta üreten Mahmure Özdemir'e (60), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çiçek gönderdi. Anne Özdemir, hayatında ilk kez bir çiçek hediye aldığını belirterek Bakan Selçuk'a teşekkür etti.

Muşlu Mahmure ve Cemil Özdemir (69) çifti, 2000 yılında daha iyi bir yaşam için çocuklarıyla İzmir'e göç etti. Özdemir ailesi burada umdukları gibi bir iş imkanı bulamayınca 2014 yılında yeniden memleketlerine döndü. Bağ-Kur emeklisi olan Cemil Özdemir'in maaşıyla geçim sağlayamayan aile İzmir'de öğrendikleri tekstil işine başladı. Evlerinin yanında tekstil atölyesi kuran Mahmure Özdemir, çocuklarıyla çanta üretimi işine girdi. 12 çocuğundan 2'si vefat eden 2'si de evlendiği için baba evinden ayrılan Mahmure Özdemir, 8 çocuğuyla birlikte ürettiği çantaları İzmir'de anlaştıkları bir firmaya göndermeye başladı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberi ile gündeme gelen anne Mahmure Özdemir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da dikkatini çekti. Bakan Selçuk aile ile ilgilenmeleri için Muş Aile Çalışma ve Sosyal İl Müdürlüğüne talimat verdi. İl Müdürü Abdülbari Aksoy, anne ve çocuklarını çalıştığı atölyede ziyaret etti. Özdemir, Bakan Selçuk'un çiçeğini anneye verdi. Çiçeği alırken duygulanan Mahmure Özdemir, "Hayatımda ilk kez bir çiçek hediye alıyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdı. Kendisine minnettarım, çok sevindim, çok mutlu oldum" diye konuştu.

Bağ-Kur emeklisi eşinin pek gelemediği ekmek teknesi atölyede 8 çocuğu ile çalıştığını ve ülke ükonomisine katıkıda bulunduğunu sözlerine ekleyen Özdemir, "Ben ve çocuklarım burada bir işçi gibi çalışıyoruz. Üniversite öğrenimlerini sürdüren 4 çocuğum hem okuyor hem de bizimle çalışıyor. Atölyeden elde ettiğimiz gelirle ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Burada çanta üretimi yapıyoruz. Geçim kaynağımız sadece bu tekstil atölyesidir" dedi.

Ailenin en büyük çocuğu Mehmet Özdemir'de annelerin patron olduğunu belirterek, "Annemiz bize bir arda, huzur içinde birbirimize saygılı ve aile bağı olan bir aile ortamı oluşturdu. Annemiz bizim için çok değerlidir. Annemize çiçek gönderen Bakanımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMANI:

-Annenin atölyede çalışmalarından detaylar-Atölyeden detaylar-Aile Çalışma ve Sosyal İl Müdürlüğü elemanlarının Atölyeye gelmeleri-Anneye çiçek hediye takdimi-İl Müdürünün anne ve çocukları ile sohbet etmesi-Röportaj

-Gelen ekibin atölyeden ayrılması

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı