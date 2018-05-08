Cansu Taşkın Dekoltesiyle Ödül Törenine Damgasını Vurdu

Cansu Taşkın Dekoltesiyle Ödül Törenine Damgasını Vurdu

Ünlü oyuncu Cansu Taşkın, Altın Palmiye Magazin Ödülleri Töreni'nde dekoltesiyle geceye damgasını vurdu.

Cansu Taşkın Dekoltesiyle Ödül Törenine Damgasını Vurdu

Altın Palmiye Magazin ödülleri 7 Mayıs Pazartesi günü Swissotel The Bosphorus'da düzenlen törenle sahiplerini buldu.

CANSU TAŞKIN DEKOLTESİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği geceye ünlü oyuncu Cansu Taşkın dekolte kıyafetiyle damgasını vurdu.

BOL BOL POZ VERDİ

Karmen Aksu imzalı kıyafetiyle bol bol poz veren Taşkın, fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına eklediği notla organizasyon sahiplerine, Karmen Aksu'ya ve kuaförüne teşekkür etti.

İşte Taşkın'ın Instagram paylaşımına eklediği not:

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