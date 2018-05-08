Cansu Taşkın Dekoltesiyle Ödül Törenine Damgasını Vurdu
Ünlü oyuncu Cansu Taşkın, Altın Palmiye Magazin Ödülleri Töreni'nde dekoltesiyle geceye damgasını vurdu.
Altın Palmiye Magazin ödülleri 7 Mayıs Pazartesi günü Swissotel The Bosphorus'da düzenlen törenle sahiplerini buldu.
CANSU TAŞKIN DEKOLTESİYLE GECEYE DAMGA VURDU
Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği geceye ünlü oyuncu Cansu Taşkın dekolte kıyafetiyle damgasını vurdu.
BOL BOL POZ VERDİ
Karmen Aksu imzalı kıyafetiyle bol bol poz veren Taşkın, fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına eklediği notla organizasyon sahiplerine, Karmen Aksu'ya ve kuaförüne teşekkür etti.
İşte Taşkın'ın Instagram paylaşımına eklediği not:
YORUMLAR (22)
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Ben bu kizin ne is yaptiğini bilmiorum mesela siz biliomusunuz sadece adini duymuslugum var kim:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kendisini gösterebilmek için çok çalışmış olmalı, ama yinede olmamış bel o kadar ince olmaz, yan dönünce devenin kamburu gibi duruyor, herşey birbiriyle orantılı olursa güzel olur bu abartılıCevap Yaz 4 Yayından KaldırMHG: Lamia hanım sahneye buyurun sizi görelim2 Yayından Kaldır
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Guzellik sermaye derkenCevap Yaz 2 Yayından KaldırLEYLA: Valla ne yalan soyliyim guzel kiz :)Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın2 1 Yayından Kaldır