Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
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Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı

Eski sevgilisi tarafından dövüldükten sonra boğularak öldürülen Pınar Gültekin'den geriye spor yaptığı görüntüler kaldı.

21.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:24

Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Barışma teklifini reddettiği için öldürüldüğü öğrenilen genç kızdan geriye ise kano üzerinde çekilen mutlu görüntüleri kaldı.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'e ait olduğu tespit edildi.

Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEKİ KİŞİ YAKALANDI

Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi. Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü.

Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı

REDDETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kadını boğarak öldürdü. Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı. Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ

Türkiye'ye yasa boğan olayın yankıları devam ederken spor tutkusuyla bilinen Pınar Gültekin'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan Pınar Gültekin'den geriye bu görüntüler kaldı
Haber Yorumları (2)
VATAN SEVDALISI-BEYAZ TOROSLU: İDAM-İDAM -İDAM Başka yolu yok.
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VATANDAŞ: Bu ülkede sadece bugün BİNLERCE kişi öldü. Bunun onlarcası cinayet, ihmal, yetersizlikten oldu. Medyanın özellikle işaret ettiği birisine üzülmektense, diğerlerine üzülmeyi yeğliyorum kimse kusura bakmasın. Kadın cinayetleri umurumda değil; ne zamanki erkek cinayetleri de o derece önemsenir o zaman umurum olur.
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