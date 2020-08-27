Cansız bedeni derede bulunan küçük Celal'in ölümüyle ilgili 1 tutuklama
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Cansız bedeni derede bulunan küçük Celal'in ölümüyle ilgili 1 tutuklama

Cansız bedeni derede bulunan küçük Celal'in ölümüyle ilgili 1 tutuklama Samsun'da dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Celal Yılmaz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

27.08.2020 23:50 | Son Güncelleme: 27.08.2020 23:54

Cansız bedeni derede bulunan küçük Celal'in ölümüyle ilgili 1 tutuklama

SAMSUN - Samsun'da dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Celal Yılmaz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Salıpazarı ilçesinde 14 Haziran'da oyun oynarken kaybolan 8 yaşındaki Celal Yılmaz'ın bulunması için jandarma, AFAD ve UMKE seferber olmuştu. Kaybolduğu düşünülen araziden başlayarak yapılan arama JASAT, AFAD, jandarmanın iz takip köpekleri ve vatandaşların katılımıyla aralıksız devam etmişti. Mahalleye yakın dere yatağı civarında araştırma çalışmalarını yoğunlaştırmış ve Su Altı Arama Kurtarma Dalgıçları tarafından yapılan, su altına dalış ve arama neticesinde küçük Celal'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olay sonrası başlatılan titiz bir araştırma ve soruşturma kapsamında jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli şahıstan biri, çıkarıldığı adli makamlarca "kasten adam öldürme" suçundan olay şüphelisi olarak tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cansız bedeni derede bulunan küçük Celal'in ölümüyle ilgili 1 tutuklama

Kaynak: İHA

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