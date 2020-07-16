Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası

Eşinin Müge Anlı'nın programında aradığı Süleyman Akbaba'nın cansız bedeni, otoyolda 8 poşette bulundu. Cinayetin araştırıldığı programa katılan Akbaba'nın bir arkadaşı ise maktulün 8 ayrı kadınla yasak aşk yaşadığını iddia etti.

16.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:41

Birsen Akbaba'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aradığı kayıp eşinin cansız bedeni önceki gün TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde yol kenarında parçalara ayrılmış bir şekilde 8 poşette bulundu. Diğer yandan öldürülen Süleyman 8 kadınla yasak aşk yaşadığı iddia edildi.

Süleyman Akbaba'nın aracı her zaman park ettiği yerden farklı yerde, cüzdanı da parkta bulundu. 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın otoyol kenarındaki 8 poşete bölünmüş cansız bedenini, aynı zamanda Müge Anlı'nın programında 5 gündür haber alamadığı eşini arayan 24 yıllık eşi Birsen Akbaba teşhis etti. Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Akbaba'yı parçalara ayıran katil ya da katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası

CİNAYETTE YASAK AŞK ŞÜPHESİ

Dün canlı yayına katılan Süleyman Akbaba'nın arkadaşı yasak aşklarını ifşa etti. İddialara göre Süleyman Akbaba 8 tane kadınla aynı anda görüşüyordu. Eşi Birsen hanım da bu görüşmelerden bazılarını biliyordu.

EŞİ, GELEN MESAJLARI GÖRDÜ

Bebek sahibi olabilmek için tedavi gördüklerini belirten Birsen Akbaba ise, eşinin telefonuna evli komşu kadınlardan gelen mesajlar gördüğünü iddia etti. Eşinin kendi isteğiyle de gitmiş olabileceğini belirten Akbaba, başına bir şey gelme ihtimali olduğunu da belirtti. Biz de çocuk sahibi olacağız diyerek eşinin ağladığını ifade eden Birsen Akbaba, kafasının çok karışık olduğunu söyledi ve Müge Anlı'dan olayın aydınlanması için yardım istedi. Müge Anlı bugün canlı yayında cinayeti kim işlediğini yakın zamanda Emniyet tarafından çözüleceğini söyledi. Ayrıca Anlı, Süleyman Akbaba'nın ilişkisi olduğu düşünülen 8 kişiden birinin yakınlarının yapmış olabileceğini düşünüldüğü aktardı.

Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası

İlgili Haberler

TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Haber Yorumları (1)
ESRA: kendini 18 yaşında sanan adamlara müstehak 8 kadınla yasak ilişki nedir ya
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü Dünya
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı Magazin
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği Politika
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı 3. Sayfa
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 3. Sayfa
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 3. Sayfa
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı
Beşiktaş, eski Fenerbahçeli Nani'nin yeğeni Angel Gomes için harekete geçti
Beşiktaş, eski Fenerbahçeli Nani'nin yeğeni Angel Gomes için harekete geçti
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'Opsiyonlanma' oyununa sakın kanmayın
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! "Opsiyonlanma" oyununa sakın kanmayın
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Galatasaray ile takım kaptamı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Atatürk Havalimanı kule çalışanları o gece yaşananları anlattı
Atatürk Havalimanı kule çalışanları o gece yaşananları anlattı
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu
Magazin Alişan Reynmen Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Burak Yılmaz Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 11:52:20. #1.15#
title