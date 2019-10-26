Canon EOS 1D X Mark III, Tam bir teknolojik güç olacak

26.10.2019 03:32

Canon EOS 1D X Mark III, Teknolojik Bir Güç Olacak

16fps shooting, 60fps 10-bit 4K ve dual CFexpress card slot desteği. İşte Canon EOS 1D X Mark III…



Canon bir sonraki amiral gemisi DSLR modeli EOS-1D X Mark III modelini geliştirdiğini duyurdu. Teknolojik açıdan şirketin bugüne kadar geliştirdiği en gelişmiş kamera özellikleri bu modelde yer alıyor. Optik vizör (mekanik deklanşör) aracılığıyla otomatik netleme ve canlı izleme modunda (mekanik veya elektronik deklanşör) 20 fps çekim hızına ulaşacak şekilde tasarlandı.



Optik vizörü kullanırken çerçevenin merkezinde çözünürlüğün 28 katı olan yeni bir AF sensörü sayesinde otomatik odaklama her zamankinden daha doğru ve güçlü olacak. Canlı görüntüleme modunda, Canon'un Dual Pixel sistemi tarafından desteklenen 525 faz algılamalı AF pikseline sahip olacaksınız.



Otofokus da daha kararlı olacak ve yeni algoritmalar ve AI teknolojisi sayesinde konuları daha iyi takip edecek.



1D X Mark III, CFexpress kartlarını (1.600 MB/ s'ye kadar olan hızlarda) ve 1D X Mark II'nin beş katı büyüklüğünde bir buffer kullanacak, bu sayede her zamankinden çok daha hızlı ve seri çekimler mümkün olacak. Hatırlatma amacıyla; bu model durmadan 170 RAW fotoğraf çekmenizi sağlayacak; böylece 1D X Mark III sahipleri bir seferde 30 saniyeden fazla bir süre boyunca 16 fps veya 20 fps seri çekimde yapabilir duruma gelecek.



Tüm bu durumlarda pilin durumunu merak edenler için hemen söyleyelim; Canon 1D X III, daha önce kullanılan LP-E19 pilden çok daha iyi bir pil ömrü sunacak.



JPEG ve RAW

JPEG ve RAW dosyalarının yanı sıra, kullanıcılar, daha dinamik aralığa ve JPEG'den daha geniş bir renk paletine sahip 10 bit HEIF (yüksek verimli görüntü dosyası) adı verilen yeni bir tür biçime sahip olacaklar. RAW'tan daha kompakt, ancak düzenlemek JPEG'den daha kolay bir seçenek. Modelde bağlantı tarafında WiFi, Bluetooth LE, GPS, dahili bir ethernet bağlantısı ve isteğe bağlı bir kablosuz verici bulunacak.



Dahili Canon Log Kaydı

Canon ayrıca, 1D X Mark III'ün, dahili Canon Log kaydı ile 4K 60p'ye kadar 10 bit 4: 2: 2 çekim ile şimdiye kadar ürettiği en yetenekli EOS kamera olacağını ortaya koydu. 4K videonun sensörün tüm genişliğini kullanıp kullanmayacağını ve üst örneklemenin yapılıp yapılmayacağını söylemedi, ancak son modelin 1.3 kat daha küçük bir kırpma faktörü olacak.



Olağanüstü Dayanıklılık

Profesyonel bir model olarak, "olağanüstü" hava sızdırmazlığına ve çok dayanıklı bir magnezyum alaşımlı gövdeye sahip olacaktır. Canon, sensör lansmanını, fiyatını ve diğer önemli gerçekleri açıklamadı, çünkü resmi lansman için bunları şimdilik saklıyor. Hatırlatmak gerekirse, son model 20.2 megapiksel sensöre ve 6.000 $ fiyat etiketine sahip olmuştu. Bununda en az onun kadar bir fiyatlandırmaya sahip olması beklenebilir.



Canon

Kaynak: Teknotalk.com