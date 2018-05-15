Çek Model, Cannes'ta Dikkat Çekmek İçin Bilerek Frikik Verdi

Çek Model, Cannes'ta Dikkat Çekmek İçin Bilerek Frikik Verdi

Çek model Petra Nemcova, kırmızı halıda poz verirken fotoğrafını çeken basın mensuplarına iç çamaşırını göstererek frikik verdi.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Cannes Film Festivali'nde Çek model Petra Nemcova, verdiği frikikle adından söz ettirmeyi başardı.

UMURSAMADAN POZ VERMEYE DEVAM ETTİ

Giydiği cesur elbise ile kırmızı halıda yürüyen güzel model, iç çamaşırı görünmesine rağmen hiçbir şey olmamış gibi poz vermeye devam etti.

"BİLEREK AÇIP GÖSTERDİ"

Çek modelin rahat tavırlarını görenler "İç çamaşırını bilerek açıp gösterdi" demekten kendini alamadı.

O anlar objektiflere böyle yansıdı;

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YORUMLAR (23)

  • MİDYAT 47:
    Bunlar gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasızlığın çıplaklığın neresi medeni hayvanat bahçesi bunlardan daha medeni sırf para için yapıyorlar
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