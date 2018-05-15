Çek Model, Cannes'ta Dikkat Çekmek İçin Bilerek Frikik Verdi

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Cannes Film Festivali'nde Çek model Petra Nemcova, verdiği frikikle adından söz ettirmeyi başardı.

UMURSAMADAN POZ VERMEYE DEVAM ETTİ

Giydiği cesur elbise ile kırmızı halıda yürüyen güzel model, iç çamaşırı görünmesine rağmen hiçbir şey olmamış gibi poz vermeye devam etti.

"BİLEREK AÇIP GÖSTERDİ"

Çek modelin rahat tavırlarını görenler "İç çamaşırını bilerek açıp gösterdi" demekten kendini alamadı.

O anlar objektiflere böyle yansıdı;