Cannes Film Festivali'nde 72 Yaşındaki Oyuncu Yere Kapaklandı

Cannes Film Festivali'nde 72 Yaşındaki Oyuncu Yere Kapaklandı

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Cannes Film Festivali'ne katılan 72 yaşındaki ingiliz oyuncu Helen Mirren, ayağının takılması sonucu kameralar önünde yere kapaklandı.

Cannes Film Festivali'ne katılan 72 yaşındaki İngiliz oyuncu Helen Mirren, verdiği röpörtajdan sonra yürürken aniden ayağı takılıp yere düştü. Düşmenin etkisi ile ayakkabıları ayağından çıkan oyuncuya etraftakiler ayağa kalkması için yardım etti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Ayağa kalktıktan sonra elbisesini düzelten oyuncunu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

2016'DAKİ FESTİVALDE DE YERE DÜŞMÜŞTÜ

Ünlü oyuncunun yara almaması üzerine etraftakiler derin "oh" çekti. Oyuncu daha önce de 2016 yılında Cannes festivalinde merdivenlerde yürürken yere düşmüştü.

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