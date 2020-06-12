Canlı yayındaki FETÖ sözlerine eleştiri yağan AK Partili yönetici, istifa etti
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BBC

Canlı yayındaki FETÖ sözlerine eleştiri yağan AK Partili yönetici, istifa etti

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, görevinden istifa etti. Ayvalı, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında "FETÖ ile AK Parti bürokraside geçmişte kol kola girdiyse, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" demişti.

Canlı yayındaki FETÖ sözlerine eleştiri yağan AK Partili yönetici, istifa etti
12.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:01

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ayvalı'nın dün akşam CNN Türk'teki bir tartışma programında sarf ettiği sözler tepki toplamıştı.

Ayvalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum" dedi.

1988 doğumlu olan Ayvalı, AK Parti'nin gençlik kollarında görev yaparak 2006 yılında siyasete girdi.

Partinin internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre, Ayvalı 2018 Genel Seçimleri'nde İzmir 1. Bölge 6. Sıradan Milletvekili Adayı oldu ve Eylül 2018'den bu yana Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ayvalı, "Dün akşam CNNTÜRK'te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ'nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır" dedi.

Ayvalı ne demişti?

Ayvalı, Çarşamba akşamı katıldığı programda, "FETÖ ile AK Parti bürokraside geçmişte kol kola girdiyse, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" demişti.

Ayvalı "Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada tartışılmış ve Twitter'da Türkiye gündemine girmişti.

BBC

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