Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı

Meksikalı milletvekili Jose Maria Armenta, katıldığı bir programda sunucu Alejandra Leon'un itirazlarına rağmen zorla öptüğü için görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

SUNUCUYU DUDAĞINDAN ÖPMEK İSTEDİ

vekil Jose Maria Armenta, katıldı canlı yayında herkesi şaşırtan bir hamle yaparak sunucu Alejandra Leon'un itirazlarına rağmen zorla öptü. Armenta önce programın diğer sunucusu Martha Hinojos'u yanağından öpüyor. Daha sonra Leon'u nedeni bilinmeyen bir şekilde dudağından öpmek istiyor.

KARŞI KOYMAYA ÇALIŞTI

Genç sunucu yaşadığı olay karşısında direnerek başına gelebilecek tazini önüne geçiyor. Bunun üzerine adam o zaman yanaktan öpeceğini söyleyerek, sunucuyu ikna ediyor. Ancak o sırada olanlar oluyor ve adam kadını dudağından öpüyor.

"ERKEK ARKADAŞIM SENİ BENZETECEK"

Bu duruma çok sinirlenen sunucu Leon, 'şeytan seni alsın, erkek arkadaşım seni çok fena benzetecek, görürsün' diyor. Vekil ise bu söylemlerin karşısında canlı yayında tacizlerine devam ederek 'bir gün seni öpeceğim' diyerek ısrarını sürdürüyor.

İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Olayın canlı yayınlamasının ardından Armenta sosyal medyanın hedefine yerleşti ve yoğun eleştirilere maruz kaldı. Bunun üzerine istifa eden milletvekili taciz ettiği sunucudan özür diledi ve yaşadıklarından 'büyük ders' aldığını aktardı.