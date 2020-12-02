Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı kaçırdı
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Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı kaçırdı

02.12.2020 22:50 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:55
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı kaçırdı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında farklı bir aile dramı daha ortaya çıktı. 18 yaşındaki kızlarının evli ve 5 çocuk babası bir kişi tarafından alıkonulduğunu söyleyen aile, Esra Erol'da yardım istedi. Yayına bağlanan şahıs, iddiaları kabul ederken genç kız da kendi isteğiyle gittiğini söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan çaresiz anne ve baba 18 yaşındaki kızları Neslihan Dinler'in F.S. tarafından zorla alıkonulduğunu belirtti. F.S'nin evli ve 5 çocuk babası olduğu ise Esra Erol'da programında ortaya çıktı.

İstanbul'dan programa katılan aile 18 yaşındaki kızları Neslihan Dinler'in hayatından endişe ettiklerini ve 46 yaşındaki 5 çocuk babası F.S. tarafından zorla tutulduğunu iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı kaçırdı
Genç kızın anne ve babası

ŞAHIS, İDDİALARI KABUL ETTİ

Evli ve 5 çocuk babası F.S. canlı yayına bağlanarak tüm iddiaları kabul etti. Eşim ile Neslihan'ı tanıştırdım. Eşim, Neslihan ile ilişkimi kabul etti hatta torunum var." diyen F.S'nin bu sözleri herkesi şoke etti. 18 yaşındaki genç kızın F.S'nin yanında olduğu ortaya çıktı.

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"EVLİ VE 5 ÇOCUĞU OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Neslihan Dinler ise yayına bağlanarak "Ben kendi isteğim ile buradayım. Dini nikâhlı kocam F.S ile yaşamak istiyorum. Evli ve 5 çocuk babası olduğunu biliyordum" dedi.

ESRA EROL'DAN TEPKİ

Esra Erol bu sözler üzerine tepki gösterdi ve sözlerine şöyle devam etti "Bu sadece Neslihan'ın davası değil. Bu F.S'nin resmi nikâhlı eşinin susturulup üzerine kuma getirilen resmi nikâhı olduğu halde o evde sesi olmayan tüm sessiz kadınların meselesi benim için" dedi.

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