: Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şaşkınlığa uğradı

23.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:33

Şimdilerde kendi kozmetik markası için yoğun tempoda çalışan şarkıcı Ebru Polat'ın herkesten gizlediği bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Canlı yayına çıkmadan önce yakasında mikrofon varken sevgilisiyle tartışan Polat, sunucuların durumu anlatmasıyla şoke oldu.

SEVGİLİSİ İFŞA OLUNCA AĞZI AÇIK KALDI

Cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında işlerinden bahseden ve magazin haberlerine yorum yapan Polat, sunucuların sevgilisini sormasıyla şaşkına döndü. Sunucunun 'Maviş ne yapıyor? Aşk sana yaramış' demesiyle afallayan Polat, mikrofonun açık olduğunu hatırlayınca "Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz? Cep telefonuma nasıl kaydettiğimi nereden biliyorsunuz ki? Ben onu hiçbir yerde paylaşmadım ki. Allah kahretsin mikrofonum mu açık kalmış? Ben telefonla konuşurken bende mikrofon vardı. Ben şu an şok, yakalandım" dedi.

"TARTIŞINCA BİRBİRİMİZİ ENGELLİYORUZ"

Sevgilisiyle yayın öncesi tartıştığını hatta birbirlerini engellediğini söyleyen Polat, sözlerine şöyle devam etti: "Biz tartışınca birbirimizi engelliyoruz. Engel kalktı da barışmayacağız.Ben biraz alınganım. Her şeye kırılıp incinebiliyorum ve karşılığında sert hareketler yapabiliyorum. Maviş'in gönlünü almadım."

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