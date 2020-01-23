Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şaşkınlığa uğradı
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Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şaşkınlığa uğradı

2. Sayfa programına katılan Ebru Polat, herkesten gizlediği sevgilisi ile kuliste tartıştı. Kıyafetine takılan mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Polat, canlı yayında ifşa edildiğini öğrenince ağzı açık kaldı.

23.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:33
Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şaşkınlığa uğradı

Şimdilerde kendi kozmetik markası için yoğun tempoda çalışan şarkıcı 'ın herkesten gizlediği bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Canlı yayına çıkmadan önce yakasında mikrofon varken sevgilisiyle tartışan Polat, sunucuların durumu anlatmasıyla şoke oldu.

SEVGİLİSİ İFŞA OLUNCA AĞZI AÇIK KALDI

Cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat ekranlarında yayınlanan Müge ve 'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında işlerinden bahseden ve haberlerine yorum yapan Polat, sunucuların sevgilisini sormasıyla şaşkına döndü. Sunucunun 'Maviş ne yapıyor? Aşk sana yaramış' demesiyle afallayan Polat, mikrofonun açık olduğunu hatırlayınca "Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz? Cep telefonuma nasıl kaydettiğimi nereden biliyorsunuz ki? Ben onu hiçbir yerde paylaşmadım ki. Allah kahretsin mikrofonum mu açık kalmış? Ben telefonla konuşurken bende mikrofon vardı. Ben şu an şok, yakalandım" dedi.

"TARTIŞINCA BİRBİRİMİZİ ENGELLİYORUZ"

Sevgilisiyle yayın öncesi tartıştığını hatta birbirlerini engellediğini söyleyen Polat, sözlerine şöyle devam etti: "Biz tartışınca birbirimizi engelliyoruz. Engel kalktı da barışmayacağız.Ben biraz alınganım. Her şeye kırılıp incinebiliyorum ve karşılığında sert hareketler yapabiliyorum. Maviş'in gönlünü almadım."


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: Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şaşkınlığa uğradı
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