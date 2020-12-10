Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim

Katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşarak, mide kanaması geçirdiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Geçen gün CNN Türk'te katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavisine başlanan Ceyhan ilk müdahalesinin ardından servise alındı.

"ŞU ANDA ÇOK İYİYİM"

Hastalığı ile ilk kez konuşan Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından açıklama yaptı. Ceyhan, "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" dedi.

Ceyhan, tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı.