Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim
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Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim

10.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:03

Katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşarak, mide kanaması geçirdiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Geçen gün CNN Türk'te katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavisine başlanan Ceyhan ilk müdahalesinin ardından servise alındı.

"ŞU ANDA ÇOK İYİYİM"

Hastalığı ile ilk kez konuşan Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından açıklama yaptı. Ceyhan, "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" dedi.

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim

Ceyhan, tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı.

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim
Haber Yorumları (1)
SUSKUN: GECMİŞ OLSUN HOCAM ALLAH ŞİFA VERSİN
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:03:17. #1.15#
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