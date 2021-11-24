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Canlı yayında pilates yapmak isteyen Faik Öztürk, şekilden şekle girdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Flash TV'de yayınlanan Haberin Kralı programının sunucusu Faik Öztürk, canlı yayında pilates yapmak isteyince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kilosundan dolayı hareketleri yapmakta güçlük çeken Öztürk, herkesi gülme krizine soktu.

Uzun bir aradan sonra yayın hayatına devam eden Flash TV, programlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün sunduğu Haber in Kralı programında ilginç anlar yaşadı.

CANLI YAYINDA ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRDİ

Fazla kilolarından rahatsız olduğunu belirten ve zayıflamak isteyen Faik Öztürk, yayına eşofman giyerek çıktı. Programında bir pilates eğitmenini konuk eden Öztürk, canlı yayında spor yapmak istedi. Pilates topunun üzerine oturan Öztürk'ün dengesini sağlayamayarak düşmesi ve sonrasında eğitmenin söylediği hareketleri yapamaması herkesi güldürdü.

Canlı yayında pilates yapmak isteyen Faik Öztürk, şekilden şekle girdi

Canlı yayında pilates yapmak isteyen Faik Öztürk, şekilden şekle girdi

Canlı yayında pilates yapmak isteyen Faik Öztürk, şekilden şekle girdi

Canlı yayında pilates yapmak isteyen Faik Öztürk, şekilden şekle girdi

Canlı yayında pilates yapmak isteyen Faik Öztürk, şekilden şekle girdi

Canlı yayında pilates yapmak isteyen Faik Öztürk, şekilden şekle girdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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