Canlı yayında ilginç diyalog! Oryantal Didem, Seren Serengil'in kendisiyle ilgili yorumuna karşı çıktı

İbo Show'da yaptığı dans gösterileriyle adından söz ettiren oryantal Didem, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının konuğu oldu. Programın yorumcuları arasında yer alan Seren Serengil ile Didem arasındaki diyalog ise dikkat çekti.

ORYANTAL KIYAFETİ TERCİH ETMİYOR

Didem Kınalı yeniden ekrana dönmek istediğini her fırsatta dile getiriyordu. Oryantal Didem yılbaşı gecesinden sonra yeniden İbo Show'da oryantal yapmaya başladı. Ancak Kınalı İbo Show'da oryantal kıyafeti tercih etmiyor.

SERENGİL'İN YORUMUNA KARŞI ÇIKTI

Oryantal Didem, Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu ve bu konuda yapılan yoruma hemen müdahale etti. Seren Serengil Didem'in tamamen kapalı giyinmesiyle ilgili "Oryantal kıyafeti giymiyor kapalı bir kıyafet giyiyor ama bu kadar mı seksi olunur!" derken ünlü oryantal hemen müdahale etti ve "Öyle demeyelim şimdi" dedi. Didem Kınalı'nın bu sözlerinden sonra Bircan Balı ise "Onu da giydirmezler şimdi" yorumunda bulundu.

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