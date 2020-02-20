Canlı yayında evlilik teklifi

20.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:59

Muazzez Ersoy'a ulaşıp, evlilik teklifi hayalini anlatan Mustafa'yı, Ersoy yayın devam ederken sahneye çağırdı, sevgilisinin önünde diz çöken genç aşık, evlenme teklifini tek taş yüzüğüyle birlikte yaptı.

Genç kızın yanıtı ise "evet" oldu. Muazzez Ersoy ve stüdyoyu dolduran yüzlerce konuk, heyecan ve mutluluğu aynı anda yaşadılar.

Kaynak: Bültenler