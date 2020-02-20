Canlı yayında evlilik teklifi
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Canlı yayında evlilik teklifi

Muazzez Ersoy'un Salı akşamları TRT Müzik ekranındaki konser programı "Sevgiyle"nin bu haftaki canlı yayınında evlilik teklifi heyecanı yaşandı.

20.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:59
Canlı yayında evlilik teklifi

'a ulaşıp, evlilik teklifi hayalini anlatan Mustafa'yı, Ersoy yayın devam ederken sahneye çağırdı, sevgilisinin önünde diz çöken aşık, evlenme teklifini tek taş yüzüğüyle birlikte yaptı.

Genç kızın yanıtı ise "evet" oldu. Muazzez Ersoy ve stüdyoyu dolduran yüzlerce konuk, heyecan ve mutluluğu aynı anda yaşadılar.

Kaynak: Bültenler
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