Canlı yayında elbisesi düşen oyuncu Celia Freijeiro'nun göğüsleri göründü
İspanya'da önceki gün gerçekleşen Feroz Ödül Töreni sırasında oyuncu Celia Freijeiro'nun elbisesi düştü. Sütyen kullanmayan genç oyuncunun üstsüz kaldığı anlar canlı yayına yansıdı.
İspanyol televizyonlarının en önemli etkinliklerinden biri olan Feroz Ödülleri'nde önceki gün talihsiz bir an yaşandı. Oyunculuktaki başarılı performansından dolayı iki ödül birden alan 36 yaşındaki Celia Freijeiro, etkinlik sonrasında ekip arkadaşlarıyla kutlama yapmak istedi.
CANLI YAYINDA ELBİSESİ DÜŞTÜ
Vida Perfecta isimli dizinin yıldızı olan oyuncunun sevinci hiç beklemediği bir olayla kursağında kaldı. Freijieiro'nun straplez elbisesi sevinç kutlamalarına dayanamadı ve genç oyuncunun beyaz renkli şık elbisesi zıpladığı anda düştü. Elbisenin altında sütyen kullanmayan başarılı oyuncunun göğüsleri canlı yayında birkaç saniyeliğine göründü.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Genç oyuncu yaşananları sosyal medya hesabından da paylaştı. Freijieiro, "Önce Sabrina, sonra Janet Jackson ve şimdi de ben. göğüs uçlarına özgürlük" diyerek yaşadıklarıyla dalga geçti ve videoyu paylaştı.
Haber Videosu: Canlı yayında elbisesi düşen oyuncu Celia Freijeiro'nun göğüsleri göründü
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Aynısı benimde başıma gelmişti. :(((((Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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Bütün bunlar Avninin marifetiYayından Kaldır
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Gerçek Sakaryalı Hatun benim, adımı kullanmayın lütfen. :(((((Yayından Kaldır
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Ben ama içime sütyen giymiştim. :((((1 Yayından Kaldır
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Hanginiz Sakaryalı Hatun karıştırdım?Yayından Kaldır
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Benim adıma yorum yazmayın.1 1 Yayından Kaldır
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Îsmimi kullanma!1 1 Yayından Kaldır
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Yapma ya! Gerçekten mi?1 Yayından Kaldır
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Yeter artık ya!1 Yayından Kaldır
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NE DİYON LA KARIŞIK.6 1 Yayından Kaldır