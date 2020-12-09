Canlı yayında ağlayan İngiltere Sağlık Bakanı alay konusu oldu: Oscar ödülü Hancock'a gidiyor

İngiltere'de 90 yaşındaki Margaret Keenan ve 81 yaşındaki William Shakespeare, Pfizer ve BioNTech ortaklığında üretilen aşının uygulandığı ilk insanlar oldu. İlk aşılamaların ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock canlı yayında ağlarken vatandaşlar bakanın gözyaşlarına inanmadı. Sosyal medyada "Oscar ödülü Matt Hancock'a gidiyor" yorumları yapıldı.

Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadına ve ardından 81 yaşındaki William Shakespeare isimli erkeğe yapıldı.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMADA BULUNDU

Konuyla ilgili olarak İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Sky News'e yaptığı açıklamada, dünyada ilk kez yaygın Kovid-19 aşılamasının ülkesinde yapıldığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Hancock, Kovid-19 aşısının saklama koşullarındaki zorluk nedeniyle ilk etapta bakımevinde kalıp hastaneye gelebilme imkanı olanların aşılanmaya başlandığını, gelecek hafta da lojistik sorunun giderilmesiyle aşıların bakımevlerinde yapılacağının altını çizdi.

"BİLİMİN KORKUNÇ VİRÜSE KARŞI ZAFER GÜNÜ"

Salgınla mücadelede hala yapılacak çok şey bulunduğuna işaret eden Hancock, "Bilimin ve insan zekasının korkunç bir virüse karşı zafer günü. Bu zafer günü, salgınla mücadelemizdeki dönüm noktasıdır. İngiltere tarihinde şimdiye kadarki en geniş çaplı aşılama programını başlatan sağlık servisimizle gurur duyuyorum." dedi.

BAKAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşılamaların ardından ITV'de katıldığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. 90 yaşında aşılanan Keenan'ı izlerken duygusal anlar yaşadığını belirten Hancock, aşı uygulamasıyla birlikte "Hayatın değişmeye başlayacağını" söyledi.

"BİRÇOK İNSAN İÇİN ZOR BİR YIL OLDU"

Canlı yayında gözyaşlarını silen Hancock, "Birçok insan için çok zor bir yıl oldu. William Shakespeare, bunu hayatlarımıza devam edebileceğimiz konusunda basitçe açıklıyor." dedi.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Sosyal medya kullanıcıları ise, ağlamakla gülmek arasında tepkiler veren Sağlık Bakanı'nın "gözyaşlarını" inandırıcı bulmadı ve "Oscar Ödülü Sağlık Bakanı Matt Hancock'a gidiyor" yorumları yaptı.