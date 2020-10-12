Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir
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Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir

12.10.2020 10:16 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:20
Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir

Daha çok 'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, önceki akşam telefonla bağlandığı bir televizyon programında "Atatürk'ün aleyhine asla konuşulmaz, caiz değildir" dedi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan bir programın "Cemaatler ve Tarikatlar" konu başlığının tartışıldığı bölümüne telefonla bağlanan Ahmet Mahmut Ünlü'ye "Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet konusundaki düşünceleriniz nedir?" sorusunu yöneltti.

"ATATÜRK HAKKINDA KONUŞMAK CAİZ DEĞİLDİR"

"Yahu kaç kere anlattık" diye söze giren Ünlü, şunları kaydetti: "Mustafa Kemal Atatürk, bu devletin kurucusu. Bunun aleyhine konuşulmaz. Konuşmak caiz değildir. Asla bunun aleyhine konuşulmaması gerekir. Cumhuriyet bizim devletimiz. Son olarak kurulmuş devletimizdir. Bu devlete vergi vermek görevimiz. Askere gitmek görevimiz.

"BU DEVLET OLMASA NE NAMUZ KALIR NE IRZ"

Bu devlete bağlıyız. Mahmut Efendi'den de böyle duyduk. Biz darül harpçi değiliz. 'Cuma kılınmaz' demeyiz. Bizim devlete bakış açımız; devlet var olsun. Biz bu devlet olmasa Suriye'den de Irak'tan da Yemen'den de Somali'den de beter oluruz. Ne namaz kalır ne abdest kalır ne namus kalır ne ırz kalır"

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