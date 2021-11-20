Canlı yayına Ersan Şen ve AK Partili Birinci'nin "görevden alma" tartışması damga vurdu: Alışacaksınız - Haberler
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Canlı yayına Ersan Şen ve AK Partili Birinci'nin "görevden alma" tartışması damga vurdu: Alışacaksınız

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Canlı yayında, Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla ilgili Prof. Dr. Ersan Şen ve AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci arasında tartışma yaşandı. Ağbal'ın görevden alınmasına tepki gösteren Şen'e "Alışacaksınız, alışacaksınız" diyen Birinci, Şen'in sert tepkisiyle karşılaştı.

Haber Türk ekranlarında yayınlanan Enine Boyuna adlı programda, ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci arasında görevden alma tartışması yaşandı.

STÜDYODA GERGİN ANLAR

Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması gündeme gelince stüdyoda gerginlik çıktı. Ersan Şen'in "Naci Ağbal gibi bir insanı, Merkez Bankası Başkanlığına getirip de sabahın 4'ünde niye görevden alıyorsunuz, gerekçesi ne arkadaş. Ne yaptı bu adam?" sözlerine AK Partili Birinci, "Anayasal yetkisi var." yanıtını verdi.

Canlı yayına Ersan Şen ve AK Partili Birinci'nin 'görevden alma' tartışması damga vurdu: Alışacaksınız

"HİÇBİR ŞEYE ALIŞMAYACAĞIZ"

Bu yanıtın üzerine Şen, "Hiçbir şekilde hukuk devletinde 'anayasal yetkisi vardır' diyerek işin içinden kurtulamazsınız. Çünkü o anayasal yetkinin kullanılmasının maliyeti bize." ifadelerini kullandı. Birinci'nin "Alışacaksınız, alışacaksınız" yanıtına ise Şen, "Hayır hiçbir şeye alışmayacağız" dedi.

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Servet Uzun
Servet Uzun
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