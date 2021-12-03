Canlı yayına damga vuran diyalog! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı

Senem Tolunay Ilgaz'ın hazırlayıp sunduğu ve Haber Global ekranlarında yayınlanan "Neden" programında, ilginç bir diyalog yaşandı.

İSTANBUL SEÇİMLERİNİ HATIRLATINCA ORTAM GERİLDİ

Programın konuklarından İYİ Partili Bahadır Erdem ile eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner arasındaki seçmen-seçim tartışması canlı yayına damga vurdu. Erdem'in "Fark etmez… Hem seçmeniniz, hem siyasetçiniz başımın üstünde" sözlerine Mehmet Metiner, "Bizim de öyle. Biz sandıktan çıkan iradeyi kutsal kabul eden bir anlayışın mensuplarıyız." diyerek yanıt verdi.

Bu noktadan sonra tansiyon giderek yükseldi. Bahadır Erdem'in "İstanbul seçimlerinde olduğu gibi mi?" sorusu karşısında sinirlenen Metiner, "İyi, polemiğe iyi alışmışsın. Önceden de ekranlarda yapardın ama bu kadar iyi değildi." dedi.

"POLEMİK YAPMAYALIM ZARARLI ÇIKARSIN"

O anlarda gülmesine engel olamayan Bahadır Erdem, "Sen olsan bunu kaçırır mıydın Sayın Metiner?" diye sordu. Duruşunu bozmayan Mehmet Metiner ise "Bence bu akşam polemik yapmayalım zararlı çıkarsın." diyerek konuyu kapattı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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