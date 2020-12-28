Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir

Sunucu Cansu Canan Özgen ile yaptığı canlı yayını kapattığını zannederek "Maşallah, şuna bak" diyen ünlü tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyada gündem olduktan sonra yaptığı ilk açıklamasında "Güzel, akıllı ve başarılı olana maşallah denir. Başka ne denir ki?" dedi.

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, önceki akşam Instagram üzerinden tarihçi İlber Ortaylı'yı konuk aldığı bir canlı yayın yaptı. Ancak yayın sonunda talihsiz bir olay yaşandı.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Yayının sonunda Özgen, "Hocam sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere" dedi. Ortaylı da "Sağ ol" diye yanıt verdi. Yayının sona erdiğini zanneden Ortaylı, kamera kapanmadan "Maşallah, şuna bak" derken sunucu Özgen ise Ortaylı'nın sözlerine gülerek "hocam" yanıtını verdi. Videonun bu anları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"KENDİNİ GELİŞTİRMİŞ KİŞİYE MAŞALLAH DENİR"

Binlerce kişi Ortaylı'yı eleştirerek yorum yapınca ünlü tarihçi de sessizliğini bozdu. Hürriyet'e açıklama yapan Ortaylı, genç sunucu ile ilk kez canlı yayın yapmadığının altını çizerek "Vallahi ben çok akıllı, güzel ve kendini geliştirmiş buluyorum yayın yaptığım hanım kızı. Hakikaten de maşallah. Güzel olduğu zaten belli. Giyimi, makyajı, duruşu, soru soruşu, konuya hâkimiyeti, Türkçeyi doğru ve güzel kullanışı... Buna tabii ki maşallah denir. Başka ne denir?" diye sordu.

Cansu Canan Özgen ve İlber Ortaylı

"TACİZ LAFLARI TÜREMİŞ, OLACAK İŞ DEĞİL"

73 yaşındaki ünlü tarihçi sözlerine şöyle devam etti: "Bir iltifatı, bir takdiri, bir maşallahı alıp... Üzerinden #metoo hareketi benzeri bir taciz devşirmek akıl alır gibi değil. #metoo hareketi bu kadar basit mi? Türkiye'nin bu konuda zaten ciddi bir problemi var. Her şey bu kadar basitleştirilmemeli. Biraz Catherine Denuve okusunlar. (Dünyaca ünlü yıldız taciz karşıtı hareketin 'püritenliğe' vardığı, erkeklerin kadınlara iltifat etmekte özgür olması gerektiğini anlatan bir mektup yazmıştı.) Ben bu hanımla kaç zamandır program yapıyorum. Gerçekten iyi. Kendini geliştirdi, TV dünyasında Türkçesi en iyi olanlardan. Okuyor, soruyor, saçmalamıyor. Giyimi, kuşamı, makyajı, duruşu, eli yüzü güzel. Ben ona her zaman 'maşallah' derim. Gerçekten aptallar! Taciz lafları türemiş. Olacak iş değil. Onların anladığı türden maşallah değil bu... Türkiye'de sosyal medya Agora. Herkes konuşuyor, fazla gürültü var."

Kaynak: Hürriyet