Canlı organizma virüsler batarya teknolojisini geliştirmek için kullanılabilir mi?
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Canlı organizma virüsler batarya teknolojisini geliştirmek için kullanılabilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en önde gelen teknik üniversitelerinden biri olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Profesör Angela Belcher'in 2009 yılında yaptığı bir buluş, günümüzün en önemli endüstrilerinin başında gelen batarya ve pillerin yapısında çığır açmaya hazırlanıyor.

28.02.2020 07:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 07:34
Canlı organizma virüsler batarya teknolojisini geliştirmek için kullanılabilir mi?

'nin (ABD) en önde gelen teknik üniversitelerinden biri olan 'nden (MIT) Profesör Angela Belcher'in 2009 yılında yaptığı bir buluş, günümüzün en önemli endüstrilerinin başında gelen batarya ve pillerin yapısında çığır açmaya hazırlanıyor.


Hem de çok ilginç bir yöntem olan virüsleri kullanarak... Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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