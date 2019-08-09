09.08.2019 10:48

Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı Çiftçi'den "Dişi hayvan kesmeyin" uyarısı

ŞANLIURFA - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Şanlıurfa'da Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, ülkede dişi hayvan azlığından dolayı dişi hayvanların kesilmemesi gerektiğini söyledi.

Şanlıurfa'da uzun bir sürecin ardından hayvanlarını Kurban Bayramına hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarının yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan tek tek indiren besiciler, hayvanlarını görücüye çıkarıyor. Pazarda küçükbaşlar bin 100 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaşlar ise 10 ile 15 bin liradan satışa sunuluyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, yatığı açıklamada, fiyatların geçen yıla oranla yüzde 15 artığını söyledi. Çiftçi, "Fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 15 artış var. Bu fiyatların geçen yıla göre aynı gideceğine de inanmıyorduk. Vatandaşlardan kurbanlarımıza talep var. Biz özellikle hayvan borsası olarak bu sene il dışına yoğun kurbanlık sevkiyatı yaptık. Özellikle batı illerine ihracatımız devam edecek. Birinci güne kadar inşallah herkesin memnun olacağı bir şekilde bir bayram geçiririz. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum dişi hayvan kesinlikle kesmesinler. Dişi hayvan varlığımız azdır. Bundan dolayı küçükbaşlarda dişi hayvan kesinlikle kesmesini tavsiye etmiyoruz. Özellikle de kurban alacak vatandaşlarımız kesinlikle kilo ile almasın. Bunu hiç tavsiye etmiyoruz. Çünkü kurbanın özelliği, pazarlıkla ayaküstü pazarlıktır. Yani kasaptan marketten et alır gibi kilo ile almamız hem dinen caiz değildir hem de ticarette vicdanen insanın gönlü rahat olmuyor" dedi.

Pazarda hem satıcı hem de alıcıların bazıları fiyatlardan memnun olduğunu belirtirken, bazıları ise fiyatların çok yüksek olduğunu aktardı.

Kaynak: İHA