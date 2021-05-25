Canlı dersim var mı? EBA giriş!

Uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçilmesi planlanırken kar yağışı nedeniyle uzaktan eğitim süresi uzadı. Öğrenciler de bugün canlı dersim var mı, merak etti. Peki, canlı ders var mı? İşte, EBA TV günlük – haftalık ders programı! EBA giriş!