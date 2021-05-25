Canlı dersim var mı? EBA giriş!
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Canlı dersim var mı? EBA giriş!

Canlı dersim var mı? EBA giriş!
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Uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçilmesi planlanırken kar yağışı nedeniyle uzaktan eğitim süresi uzadı. Öğrenciler de bugün canlı dersim var mı, merak etti. Peki, canlı ders var mı? İşte, EBA TV günlük – haftalık ders programı! EBA giriş!

Öğrenciler kar tatili nedeniyle evden eğitimlerine devame diyor. EBA TV üzerindne derslere devam edilirken bugün canlı ders var mı, canlı dersim var mı? EBA tv günlük – haftalık ders programı konuları araştırıldı.

CANLI DERSİM VAR MI?

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

Canlı dersim var mi? EBA giriş!

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

Canlı dersim var mi? EBA giriş!

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA LİSE DERS PROGRAMI

Canlı dersim var mi? EBA giriş!

EBA LİSE DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

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