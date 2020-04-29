Canlı anlatım | Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler: ABD'de Covid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında vaka sayısı 29 Nisan tarihi itibariyle 3 milyon 130 bini, can kaybı ise 218 bini geçti. Bugüne kadar Covid-19'u yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyona yaklaştı. Koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz

Covid-19 salgınında vaka sayısı 29 Nisan tarihi itibariyle 3 milyon 138 bini, can kaybı ise 218 bini geçti. Bugüne kadar Covid-19'u yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyona yaklaştı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 28 Nisan itibariyle Covid-19 nedeniyle 92 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 2 bin 992'ye yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com