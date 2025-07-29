Rüzgârın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Bölgeden yükselen dumanı gören vatandaşlar, kısa sürede Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve itfaiyeye haber verdi. Çankırı yangın söndü mü?

ÇANKIRI'DA YAPRAKLI İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sularında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Rüzgârın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Bölgeden yükselen dumanı gören vatandaşlar, kısa sürede Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine, Çankırı ve Kastamonu'dan OGM, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahaleyi hızlandırmak amacıyla, yangına hem karadan hem de havadan yoğun ekip desteğiyle müdahale edilmeye başlandı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada; Sarıkaya mevkisindeki ormanlık alanda yangının saat 12.50 civarında başladığını belirtti.

Vali Taşolar, "Ankara ve Kastamonu Orman Müdürlüğü ile diğer kamu kurumlarının üstün çabaları sayesinde yangının ilerleyişi durduruldu. Henüz tamamen kontrol altına aldık diyemeyiz ancak kontrol altına alma çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangının 12.49'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiği; ihbarı takiben tüm ekiplerin derhal olay yerine yönlendirildiği vurgulandı. Ayrıca, "7 helikopter, 30 arazöz, 9 su tankeri, 4 iş makinesi, 6 diğer araç olmak üzere toplam 49 kara ve 7 hava aracıyla 216 personel tarafından müdahale gerçekleştirildi" denildi.

Yangının çevre yerleşimlere ve doğal yaşama daha fazla zarar vermemesi için alan kontrolü ve güvenlik önlemleri titizlikle sürdürülüyor. Soğutma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.