Çankırı'ya yılın ilk karı düştü, kent merkezi beyaza büründü - Haberler
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Çankırı'ya yılın ilk karı düştü, kent merkezi beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Serhat Halit Biçer - Haberler | Yerel

Çankırı'ya yılın ilk karı düştü, kent merkezi beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Çankırı'ya yılın ilk karı düştü.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'ya yılın ilk karı düştü, kent merkezi beyaza büründü

ÇANKIRI - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Çankırı'ya yılın ilk karı düştü. Kent merkezinde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Çankırı'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde şehir merkezini beyaza bürüdü. Tipi şeklinde başlayan yağış, daha sonra yerini yerini hafif kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığı kent merkezinde 3 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgilere göre Çankırı'da kar yağışının 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Çankırı'ya yılın ilk karı düştü, kent merkezi beyaza büründü

Çankırı'ya yılın ilk karı düştü, kent merkezi beyaza büründü

Çankırı'ya yılın ilk karı düştü, kent merkezi beyaza büründü

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İhlas Haber Ajansı / Serhat Halit Biçer - Son Dakika Haberleri
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Çankırı'ya yılın ilk karı düştü, kent merkezi beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Çankırı'ya yılın ilk karı düştü.

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