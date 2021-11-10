Çankırı ve Karabük'te suç örgütüne operasyonda 16 tutuklama

ÇANKIRI (DHA) - ÇANKIRI ve Karabük'te suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', 'mala zarar verme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çek senet ve para tahsilatı', 'tehdit', 'yaralama' ve 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarını işleyen şüphelileri takibe aldı. Çankırı ve Karabük'te belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 bin 719 gram esrar, 567 gram bonzai, 3 gram eroin, 52 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, 95 sentetik hap, 4 tabanca, 4 şarjör, 157 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 3 oluklu kama, 3 muşta, 6 elektrikli fünye, 6 elektrikli infilak kapsülü, 6 dinamit kartuşu olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 70 saniyeli fitil, 200 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 21 senet, 38 bono ve 26 çek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.