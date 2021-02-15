Çankırı Valisi Ayaz, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı Açıklaması

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Çankırı Devlet Hastanesi'nde İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya tarafından karşılanan Vali Ayaz'a aşının ilk dozu uygulandı.

Vali Ayaz, gazetecilere, Sağlık Bakanlığının belirlediği öncelikler doğrultusunda aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çankırı'da da sağlık çalışanlarının büyük gayret gösterdiklerini belirten Ayaz, "Sistem artık bizlere de açıldı, ben de daha önce zaten beyanatlarımda, 'Sistem bize açıldığı anda aşımı olacağım' diye söylemiştim. Bugün de aşı olmak için geldik. Sağ olsun sağlık personelimiz sayesinde aşımızı olduk." dedi.

Tüm vatandaşların güven içinde aşı olması gerektiğini, özellikle risk grubundaki vatandaşların aşılanmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Ayaz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar aşı yaptığımız vatandaşlarımız arasında yan etki görülen yok. Sağlık Bakanımız geçenlerde açıklama yaptı, ülkemiz genelinde de böyle bir şey görülmedi. Özellikle sosyal medya mecralarında aşı ile ilgili dolaşan yalan yanlış bilgilere itimat edilmesin. Bilime ve bilim insanlarımıza ve sağlıkçılarımıza güveniyoruz, güvenmeye de devam edeceğiz. Aklımda herhangi bir tereddüt olmadan aşımı oldum."

Çankırı'da 313 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını nedeniyle kayıpların devam ettiğini, bunu engellemenin en önemli yolunun tedbirlere uymak ve aşılama olduğunun altını çizen Ayaz, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde vefat sayısını 309 olarak açıklamıştım, bu sayı 313 oldu. Önümüzdeki süreçte de başta sağlık çalışanlarımızın gayretiyle aşılama ile ilgi çalışmalar devam edecek. İnşallah en kısa süre içerisinde hedef kitlenin aşılanmasını tamamlar, hastalıkla ilgili rahat bir düzeye ulaşırız. Tekrar söylüyoruz, hastalık bitmedi onun için tedbirlere uymaya bir süre daha devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın