Çankırı Valisi Ayaz: "15 Temmuz çok farklı bir şekilde gerçekleşen ihanetti"
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Çankırı Valisi Ayaz: "15 Temmuz çok farklı bir şekilde gerçekleşen ihanetti"

İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel - Haberler | Yaşam

Çankırı Valisi Ayaz: "15 Temmuz çok farklı bir şekilde gerçekleşen ihanetti" Çankırı'da 15 Temmuz etkinlikleri Çankırı'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.

Çankırı Valisi Ayaz: "15 Temmuz çok farklı bir şekilde gerçekleşen ihanetti"

Çankırı'da 15 Temmuz etkinlikleri

ÇANKIRI - Çankırı'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen program, şehitlikte çelenk sunma töreni ve sonrasında şehitler için yapılan dua ile başladı. Daha sonrasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği tarafından organize edilen bisiklet turu Çankırı Valisi Abdullah Ayaz tarafından başlatıldı.

Program, Taşmescit'te 15 Temmuz fotoğrafları sergisi ile devam etti. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz burada yaptığı açıklamada, "15 Temmuz gününde yine 15 Temmuz'da yapılmış olan hainliği bir kere daha yad etme gençlerimize anlatma ve unutmadık ve unutturmayacağız sloganı ile o günkü yapılanları bir hatırlatma babında etkinliklerde bir arada olacağız. 15 Temmuz eşine ender rastlanan belki de hiç rastlanmayan çeşitte bir hainlikti. Hiç beklemediğimiz bir noktada hiç beklemediğimiz kişilerden hiç beklemediğimiz odaklardan hiç beklemediğimiz bir şekilde bir ihanete uğradık. Ama çok şükür milletin feraseti fedakarlığı cesareti o günü atlatmamıza ve bu günlere ulaşmamıza vesile oldu" dedi.

"15 Temmuz çok farklı bir şekilde gerçekleşen ihanetti"

Vali Ayaz, "Cumhuriyet tarihi boyunca malum ülkemiz her ilerleme kaydettiğinde farklı çelmelere engellemeler maruz kaldı. 15 Temmuz da bunun yaşadığımız en son örneği. Ama bence en ağırı. Çünkü çok farklı bir şekilde gerçekleşmiş olan bir ihanetti. 15 Temmuz gibi dinimizi belki kendilerine aziz yüce dinimizi perde olarak kullanan, vatandaşımızın hassasiyetlerini istismar eden bir grubun devlet içinde çöreklenmesi, odaklanması, organize olması ve kendilerini o güne hazırlayanların talimatlarıyla o gece o ihaneti hayata geçirme girişimleriydi ama dediğim gibi çok şükür dünyada eşine rastlanmayacak bir şekilde milletimizin fedakarlığı fotoğraflarda sizin de gördüğünüz gibi o geceyi atlatmamıza bu günlere kavuşmamıza vesile oldu" ifadelerini kullandı.

Çankırı Valisi Ayaz: '15 Temmuz çok farklı bir şekilde gerçekleşen ihanetti'
Çankırı Valisi Ayaz: '15 Temmuz çok farklı bir şekilde gerçekleşen ihanetti'
Çankırı Valisi Ayaz: '15 Temmuz çok farklı bir şekilde gerçekleşen ihanetti'
Çankırı Valisi Ayaz: '15 Temmuz çok farklı bir şekilde gerçekleşen ihanetti'
Çankırı Valisi Ayaz: '15 Temmuz çok farklı bir şekilde gerçekleşen ihanetti'
Çankırı Valisi Ayaz: '15 Temmuz çok farklı bir şekilde gerçekleşen ihanetti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel

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