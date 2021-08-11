Çankırı'nın çehresi sanatsal dokunuşlarla değişiyor
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Çankırı'nın çehresi sanatsal dokunuşlarla değişiyor

İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel - Haberler | Güncel

Çankırı'nın çehresi sanatsal dokunuşlarla değişiyor Çankırı'da bazı bölgelerde bulunan merdivenler, sanatsal dokunuşların ardından rengarenk hale büründü.

Çankırı'nın çehresi sanatsal dokunuşlarla değişiyor

ÇANKIRI - Çankırı'da bazı bölgelerde bulunan merdivenler, sanatsal dokunuşların ardından rengarenk hale büründü.

Çankırı Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında estetik dokunuşlar yapılarak şehrin çehresi değişmeye devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan merdivenlere boya çalışmaları yapılarak şehrin ara noktaları da cazip hale getiriliyor. Daha öncesinde vatandaşların sadece ulaşım maksadıyla kullandığı merdivenler, çeşitli sanatsal çizimlerin ardından fotoğraf çekinmek isteyenlerin de uğrak noktalarından birisi oldu.

Kentin eski yerleşim yerlerinden olan İmaret mevkiine yerleştirilen şemsiyelerle de vatandaşların buraları gezerek görmeleri amaçlanıyor. Şemsiyeli Sokak olarak adlandırılan sokakta ise ziyaretçilerin ilgisini çekmesi için gökkuşağı renginde bin 212 şemsiye bulunuyor. Çankırı Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen 45 bin metrekarelik alana yapılan Dr. Devlet Bahçeli Parkı ile ise vatandaşların yeşil alanlarla buluşması sağlanıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili düşüncelerini dile getiren Orhan Mert, "Şu anki çalışmalarından memnunuz. Yeşile hasret kalmıştık. Son zamanlarda yapmış olduğu çalışmalarla yaptıkları parklar yeşile olan hasretimizi az da olsa giderdi. Bir de Şemsiyeli Sokağımız var. Eski yerleşim yerlerine olan ilgiyi artırıyor. Umarım güzel projeler devam eder" dedi.

Çankırı'nın çehresi sanatsal dokunuşlarla değişiyor
Çankırı'nın çehresi sanatsal dokunuşlarla değişiyor
Çankırı'nın çehresi sanatsal dokunuşlarla değişiyor
Çankırı'nın çehresi sanatsal dokunuşlarla değişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hilmi Çelikel

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