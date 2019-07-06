Çankırı'da yıldırımın isabet ettiği 4 hayvan telef oldu

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 3 inek ve bir buzağı telef oldu.

İlçeye bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan Hakkı Bakır merada hayvanlarını otlattığı sırada, yoğun yağış başladı.

Araziye yıldırım isabet etmesi sonucu bir ağaç yakınındaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, telef olan bir buzağı ile 3 inek için yardım beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA