Çankırı'da yıldırımın isabet ettiği 4 hayvan telef oldu
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 3 inek ve bir buzağı telef oldu.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 3 inek ve bir buzağı telef oldu.
İlçeye bağlı Çakırbağ köyünde yaşayan Hakkı Bakır merada hayvanlarını otlattığı sırada, yoğun yağış başladı.
Araziye yıldırım isabet etmesi sonucu bir ağaç yakınındaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, telef olan bir buzağı ile 3 inek için yardım beklediğini kaydetti.
Kaynak: AA
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