Çankırı'da uyuşturucuya 6 tutuklama
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Çankırı'da uyuşturucuya 6 tutuklama

ÇANKIRI'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı'da uyuşturucuya 6 tutuklama
24.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:29

ÇANKIRI'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, Şabanözü, Eldivan, Orta ve Çerkeş ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 30 gram eroin, 12 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 15 adet uyuşturucu hap, 200 gram esrar, 145 kök kenevir, 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 54 adet tabanca fişeği, 70 adet av fişeği, 1 adet tarihi eser niteliği bulunan kılıç, 1 adet muşta ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.N, A.A, H.D, K.Ç, M.Ç, M.B, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme ve bulundurma' suçundan tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Kaynak: DHA

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