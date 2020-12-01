Çankırı'da rehber öğretmenler genel değerlendirme toplantısı yapıldı
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Çankırı'da rehber öğretmenler genel değerlendirme toplantısı yapıldı

01.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:16
Çankırı'da rehber öğretmenler genel değerlendirme toplantısı yapıldı

Çankırı'da görev yapan rehber öğretmenlerle genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çankırı'da görev yapan rehber öğretmenlerle genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Online yapılan toplantıda Şehit Yusuf Çelik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Çelebi Çağlayan, koronavirüs salgını sürecinde yapılan ve yapılması planlanan rehberlik hizmetleri konusunda katılımcılara bilgi vererek, özellikle uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin akademik, duygusal ve davranışsal anlamda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

???????Toplantıda, danışmanlık tedbiri, kadına şiddetle mücadele kapsamında yapılabilecek çalışmalar, mesleki ve kişisel gelişim için akademisyenler tarafından her ay düzenlenen seminerler ve akademik başarıda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin rolü konularına değinildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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