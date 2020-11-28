Çankırı'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Çankırı'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

28.11.2020 20:21 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:21
Çankırı'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

Çankırı'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Çankırı'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

İl merkezinde yaşayan alzaymır hastası Ali Şerif Yılmaz (87), 5 gün önce Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı.

Yaşlı adamın dönmemesi üzerine yakınlarının durumu bildirdiği Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı

Alibey Mahallesi'ndeki metruk bir evde Yılmaz'ın cesedi bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Çankırı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

İlgili Haberler

3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu
3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu
GAZİANTEP - Kayıp kişinin cesedi merdiven altında gömülü bulundu
GAZİANTEP - Kayıp kişinin cesedi merdiven altında gömülü bulundu
Dereye uçan otomobilin kayıp sürücüsünün cesedi bulundu
Dereye uçan otomobilin kayıp sürücüsünün cesedi bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hadise Bülent Ersoy İbrahim Büyükak
Spor Falcao Okan Buruk Deniz Türüç Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Kaza İran Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankırı'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 20:24:25. #1.15#
title