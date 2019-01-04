Çankırı'da Karda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı
Çankırı'da kardan kapanan yolda mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Çankırı'da kardan kapanan yolda mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Eldivan ilçesinde elektrik arızasını onarmak için Şahin Tepesi yakınlarındaki trafo kontrolüne giden özel bir firmaya ait 2 enerji iletim personeli, yolu kardan kapanan bölgede mahsur kaldı.
İletim personeli, arkadaşları olan ve o sırada vericileri kontrol için aynı yerde bulunan TRT teknik ekibindeki 2 kişiden telefonla yardım istedi.
Arkadaşlarının yardımına giden 2 kişi de yoğun kar nedeniyle mahsur kalınca, durum AFAD ekiplerine bildirildi.
Ekipler, paletli iş makinesi yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu 4 kişiyi kurtardı.
Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA