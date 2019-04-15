Çankırı'da Hafif Ticari Aracın Çarptığı Yaya Öldü

Çankırı'da hafif ticari aracın çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Yalçın Çerkeşli idaresindeki 18 AAE 100 plakalı hafif ticari araç, Çankırı-Kastamonu kara yolu Aşiyan kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kara'ya (55) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Kara, yolun karşı tarafına düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Kara'yı Çankırı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kara, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede bulunan apartmanın güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya neden olan sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA