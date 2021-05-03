Covid-19 tedbirlerine uymayan 53 kişiye ceza: 166 bin 950 lira ceza uygulandı
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Covid-19 tedbirlerine uymayan 53 kişiye ceza: 166 bin 950 lira ceza uygulandı

İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL - Haberler | Güncel

Covid-19 tedbirlerine uymayan 53 kişiye ceza: 166 bin 950 lira ceza uygulandı Çankırı'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 53 kişiye toplamda 166 bin 950 lira idari para cezası kesildi.

Covid-19 tedbirlerine uymayan 53 kişiye ceza: 166 bin 950 lira ceza uygulandı

ÇANKIRI - Çankırı'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 53 kişiye toplamda 166 bin 950 lira idari para cezası kesildi.

Çankırı'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük "tam kapanma" nedeniyle denetimler gerçekleştiriliyor. Polis kontrol noktalarında "HES kodu" ve "izin belgesi" sorgulaması yapan ekipler, kuralları ihlal edenler hakkında idari para cezası uyguluyor. Son 4 gün içerisinde de 53 kişiye toplamda 166 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

Kentte, "tam kapanma" uygulamasının başlamasıyla birlikte birçok kişinin kurallara uyduğu görüldü. Saat 10 ile 17.00 arasında temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ikametlerine en yakın market ve fırınları tercih ediyor.

Covid-19 tedbirlerine uymayan 53 kişiye ceza: 166 bin 950 lira ceza uygulandı
Covid-19 tedbirlerine uymayan 53 kişiye ceza: 166 bin 950 lira ceza uygulandı
Covid-19 tedbirlerine uymayan 53 kişiye ceza: 166 bin 950 lira ceza uygulandı
Covid-19 tedbirlerine uymayan 53 kişiye ceza: 166 bin 950 lira ceza uygulandı
Covid-19 tedbirlerine uymayan 53 kişiye ceza: 166 bin 950 lira ceza uygulandı
Covid-19 tedbirlerine uymayan 53 kişiye ceza: 166 bin 950 lira ceza uygulandı
Covid-19 tedbirlerine uymayan 53 kişiye ceza: 166 bin 950 lira ceza uygulandı
Covid-19 tedbirlerine uymayan 53 kişiye ceza: 166 bin 950 lira ceza uygulandı
Covid-19 tedbirlerine uymayan 53 kişiye ceza: 166 bin 950 lira ceza uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL

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