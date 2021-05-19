Çankırı'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi

Çankırı'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında evlenme teklifi edildi.

Çankırı'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında evlenme teklifi edildi.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlamak isteyen taraftarlar, Kenbağ mevkisinden başlayarak konvoyla Anıt Alanı'na geldi.

Ellerinde Beşiktaş bayrağıyla meşaleler yakan taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Beşiktaş taraftarından Sebahattin Pehlivanlı ile kız arkadaşı Melike Çelik de şampiyonluk kutlamak için alana geldi.

Pehlivanlı'nın arkadaşları kutlama sırasında "Benimle evlenir misin Ayışığım" yazılı pankartı açtığı sırada Pehlivanlı'da diz çökerek kız arkadaşına çiçek ve yüzük uzattı.

Erkek arkadaşının teklifine "evet" diyen Çelik, büyük mutluluk yaşadı.

Gazetecilere açıklama yapan Sebahattin Pehlivanlı, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Kız arkadaşından durumu saklamak için çok uğraştıklarını belirten Pehlivanlı, "Bu şekilde belli etmeden şükürler olsun evlilik teklifimizi yaptık. İnşallah daha uzun ömürleri birlikte yaşayacağız." dedi.

Melike Çelik de heyecandan titrediğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Osman Türk