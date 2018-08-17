Çankırı'da 8,5 Milyon Yıllık Fosil Bulundu

Çankırı'da Çorak Yerler Kazı Alanı'nda yapılan çalışmalarda 8,5 milyon yıllık olduğu iddia edilen gergedan kafatasının fosili bulundu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yapılan kazıda bulunan fosil incelemeye alındı. Bulunan fosille ilgili açıklamada bulunan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, "En çok bulunan, en yaygın bulunan gergedanların bu çevrede çok fazla yaşadığını düşünüyoruz. Burası eskiden sulak bir alanmış o yüzden bu bölgede fazla sayıda yaşamış olabilir. Gergedanın pek çok parçasını bulduk. Bu yıl kazı çalışmalarında 140 parça fosile ulaştık. Bunlardan en önemlisi ise gergedan kafatası. Bugüne kadar milyonlarca yıllık pek çok kalıntıya ulaşılan kazılarda bu yıl 15 türde yaklaşık 140 parça fosile ulaşıldı. Bunlardan ön önemlisini ise tam bir gergedan kafatası oluşturuyor" dedi. Erol açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bulduğumuz türünün en büyük en iri olan gergedanlarından şu anda sadece kafatasını bulabildik. Çıkarıp laboratuvara alındı orada inceleme işlemleri yapılacak. Çalışmalar gelecek sezon kaldığı yerden devam edecek. Gergedan üzerinde ege üniversitesinden bir hocamız bilimsel çalışmalar yapacak. Daha sonra birlikte bunları yayınlayacağız. Çalışmalar sonucunda fosil, müzeye teslim edilecek. 8,5 milyon yıllık olduğu tahmin ediyoruz. Çok daha önemli türler de var burada. Özellikle müzede sergilenen kılıç dişli kaplan var. Çorak yerler çok yoğun fosil yatağının bulunduğu yer burası. Bugün alanı kapattık. bayram sonrasında laboratuvarda bir sure daha devam edeceğiz. Sonra gelecek yıl tekrar çalışmalar kaldığı yerden devam edecek."

(Hilmi Çelikel/İHA)