Çankırı'da 64 yaşındaki hayvansever, sokak sokak gezerek kedi ve köpekleri besliyor
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Çankırı'da 64 yaşındaki hayvansever, sokak sokak gezerek kedi ve köpekleri besliyor

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Çankırı'da 64 yaşındaki hayvansever, sokak sokak gezerek kedi ve köpekleri besliyor

Çankırı'da oturan 64 yaşındaki Ali Akpınar, 16 yıldır sokak sokak gezerek hayvanlara yiyecek veriyor.

Çankırı'da oturan 64 yaşındaki Ali Akpınar, 16 yıldır sokak sokak gezerek hayvanlara yiyecek veriyor.

Karatekin Mahallesi'nde yalnız yaşayan Akpınar, 2005'te emekli olduktan sonra evinin önüne gelen bir kedi yavrusu ile annesini besledi.

O günün ardından sokak hayvanlarına mama desteği sağlamaya karar veren Akpınar, 16 yıldır esnaf ve hayırseverlerin katkısıyla temin ettiği artık yemek ve mamaları sokak sokak gezip kedi ve köpeklere dağıtıyor.

Kar, yağmur demeden her gün faaliyetini sürdüren Akpınar'ı gören sokak hayvanları da hemen etrafında toplanıyor.

Akpınar, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki müstakil evini de kedilerin barınması için kiraya vermedi.

Ali Akpınar, AA muhabirine, Çankırı'nın neredeyse her sokağında hayvanlarla ilgilendiğini söyledi.

Sokak hayvanlarını beslemeye ölene kadar devam edeceğini dile getiren Akpınar, "Bu işi yaptığım sürece kendimi sağlıklı, huzurlu hissediyorum. Yapmadığım zaman huzursuz oluyorum. Onların yemesi benim hoşuma gidiyor. Aynı zamanda sevap işliyorsun." dedi.

Maaşının büyük kısmını hayvanlar için harcadığını anlatan Akpınar, "Bunun bereketini Allah veriyor. Hayvanlar için harcama yapmaya başladım, tek maaşla iki ev aldım. Herkese hayır yapmalarını, sokak hayvanlarını beslemelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Akpınar, gününün 5-6 saatini sokak hayvanlarına ayırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aldığım ahşap evin içinde kediler yaşıyor. Sokakta kalan kedilere araba çarpıyor, yaralanıyorlar. Yaralandıkları zaman onları doktora götüren olmaz. Aldığım evin altından delik açtım ki kediler burada yatsın, yesinler içsinler diye. Kışın soğukta kalacak yer bulamazlar. Onun için evi onlara tahsis ettim. Sokak hayvanlarını beslerken mutluluk duyuyorum. Hayvanları beslemeye gittiğimde beni tanıyorlar, hemen yanıma geliyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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